شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو يقترب من المصري في صفقة انتقال حر بالميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

دخل النادى المصرى في مفاوضات قوية مع كريم بامبو لاعب البنك الأهلي خلال الساعات الماضية، وذلك لضمه إلى صفوف الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي، بعد انتهاء تعاقده مع ناديه الحالي، والذي كان آخره 30 يونيو الماضي.

ويستهدف النادي المصري تدعيم أكثر من مركز خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، أبرزها، حراسة المرمى بعد إصابة عصام ثروت بالصليبي وكذلك خط الظهر والهجوم بعد رحيل الثنائي، معتز زدام وغيلاس قناوي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة البنك الأهلي مساء غداً الجمعة، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

وكان المصري قد تأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، عقب الفوز على جمهورية شبين في دور الـ 32 بهدف دون رد.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 38.