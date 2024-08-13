الارشيف / اخبار الرياضه

"كتابة فصل جديد من الإنجازات".. يحيى عطية الله يوضح هدفه من الانتقال إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أوضح الظهير الأيسر المغرب، يحيى عطية الله، هدفه من الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر يحيى عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "بسم الله الرحمن الرحيم، يسرني ويشرفني أن أكون جزءًا من نادي الأهلي العظيم، فريق القرن، الانضمام لهذا النادي العريق هو شيء جميل تحقق، وأنا ممتن لهذه الفرصة".

وأضاف: "سأضع كل طاقتي وتركيزي في تقديم أفضل ما لدي، والعمل بكل جد وإخلاص لتحقيق أهداف النادي وطموحات جماهيره العريضة".

واختتم المغربي: "هدفي هو أن أكون إضافة حقيقية للفريق والمساهمة في كتابة فصل جديد من الإنجازات والألقاب، مستلهمًا من تاريخ الأهلي المجيد وعزيمته التي لا تعرف المستحيل، يلا يا أهلي".

