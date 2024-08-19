شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يخطر الأندية بغلق باب القيد 1 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أخطر مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة محمد الأمين، الأندية بآخر موعد لغلق باب القيد للموسم المحلى الجديد يوم 1 سبتمبر المقبل، على أن يتم فتحه مرة أخرى 1 ديسمبر المقبل، ويستمر حتى 31 من نفس الشهر.

وكان مسئولو اتحاد كرة اليد قد حددوا عقوبة خصم 6 نقاط من النادى الذى لم يشارك بفريقى المرتبط 2004، 2006 فى دورى المحترفين للموسم الجديد 2024 - 2025، وذلك فى حال المنافسة على اللقب أو الهبوط.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، عقوبة انسحاب النادى أو الفريق من مباراة واحدة فى الدورات المجمعة، حيث لن يسمح له باستكمال المسابقة واعتباره منسحبا.كما يتم فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه، ومن المحتمل أن تصل إلى 50 ألف جنيه فى حال كانت الدورة المجمعة لتحديد البطل.

وأعلن اتحاد كرة اليد جدول مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد والمقرر انطلاقه 20 سبتمبر المقبل بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الأولى من المرحلة الأولى لقاءات بين كل من، الزمالك مع المعادى، والأهلى مع دلفى، والجزيرة مع سبورتنج، والبنك الأهلى مع هليوبوليس، والقناة مع سموحة، والزهور مع الطيران، وأصحاب الجياد مع طلائع الجيش.