شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على بقاء طاهر ويستبعد فكرة رحيله فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي الأهلي على بقاء طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، وعدم مناقشة أية أمور تخص مستقبل اللاعب في موسم الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل اهتمام أكثر من نادي بالتعاقد معه، حيث أغلق مسئولي القلعة الحمراء فكرة رحيل اللاعب على سبيل الإعارة أو البيع النهائي في الميركاتو الحالي في ظل الحاجة إلى جهود في الصيف القادم.

جاءت رغبة لجنة التخطيط في الأهلي بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على بقاء طاهر محمد طاهر بسبب العجز في لاعبي مركز الجناح، حيث لا يتواجد سوى الرباعي حسين الشحات وبيرسي تاو ورضا سليم ومعهم طاهر، فيما يواجه مصير تاو داخل القلعة الحمراء حالة من الغموض سواء من الاستمرار أو الرحيل لأي نادي آخر.

ورحل أكثر من لاعب عن الأهلي يجيد اللعب في مركز الجناح مثل أحمد عبد القادر المنضم إلى نادي قطر القطري ومحمد الضاوي كريستو المنضم إلى نادي الصفاقسي التونسي، الأمر الذي دفع إدارة الأهلي لعدم مناقشة أية عروض تخص طاهر، رغم أنه كان هناك تفكيرا في رحيل اللاعب لأيا من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

على صعيد أخر ، يستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

ويحمل النادي الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.

ويترقب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.