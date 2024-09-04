الارشيف / اخبار الرياضه

ياسر الرملى نائبا لمدير كأس العالم للأندية لكرة اليد

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 03:37 م

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بقيادة الدكتور محمد الأمين، على اختيار عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد مديرًا لبطولة كأس العالم للأندية، وياسر الرملي عضو مجلس الإدارة نائبًا لمدير البطولة.

وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة في صالة نادي النادي منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر الجاري، بمشاركة 9 أندية.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب كلًا من: “، وجامعة سيدني“.

بينما وقع الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كلًا من: “توباتي البرازيلي، وفيزبريم المجري“.

وتضم المجموعة الثالثة كلًا من: الخليج السعودي - ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

وتحتضن مصر بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» لمدة 3 أعوام متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية العالمية، والتي يشارك فيها أبطال كافة القارات.

ويتأهل أول كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى صاحب أفضل مركز ثانٍ من المجموعات الثلاث.

وكان قد التقى أمس الثلاثاء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ومحمد يحيى لطفي رئيس شركة المتحدة للرياضة للبحث عن آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة.

