الامارات | حارس مرمى حتا: «الإعصار» سينافس بقوة في دوري «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد حارس مرمى الفريق الأول لنادي حتا، سالم خيري، أن فريقه سينافس بقوة في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى (الهواة)، الذي ينطلق 15 سبتمبر الجاري، على خطف إحدى بطاقتي الصعود للعب في دوري المحترفين، مشيراً إلى أن المعسكر التدريبي الذي نظمه الإعصار في تركيا كان ناجحاً ومميزاً في جميع الجوانب الاستعدادية.

وقال قائد فريق الإعصار لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعبون تعاهدوا على تقديم أفضل المستويات في المباريات، وظهر ذلك في الملعب، وفي غرفة الملابس والأحاديث الجانبية، والكل يدرك أن فريق حتا يستحق الوجود في (المحترفين)، ولدينا مدرب مميز وإدارة فاعلة ولاعبون مميزون، وهي أبرز عوامل النجاح».

وتابع: «الفريق خاض أربع مباريات ودية في تركيا، وحقق الفوز في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر أخرى، وقدم الفريق خلالها مستويات فنية مبشرة، على الرغم من أنها كانت أمام فرق متمكنة فنياً، أسهم ذلك في رغبة اللاعبين في الاستفادة من فرصة المعسكر الخارجي، منوهاً بأن المباراة مع المحرق البحريني التي انتهت (2-1) لمصلحة المحرق كانت من أهم المباريات الودية للإعصار وظهرت بها الحماسة لدى اللاعبين».

وبخصوص الاستمرار في حتا، قال سالم خيري: «طموحي أن أقود الفريق إلى مصاف دوري المحترفين في الموسم بعد الحالي، من خلال خوض المباريات بروح الفريق الواحد، والإصرار على تحقيق أفضل النتائج»، واصفاً الموسم الكروي الجديد بأنه «سيكون قوياً بوجود عدد كبير من الفرق الطامحة للصعود، إلا أن ذلك لن يقلل من طموحنا في خطف إحدى بطاقتي الصعود، ويربطني عقد مع الفريق حتى نهاية الموسم».

وختم: «سنكون سعداء بشكل كبير لسعادة جمهور الإعصار وهو يرى الفريق قد عاد لمكانته الطبيعية في المحترفين».