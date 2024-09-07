شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز على بترول أسيوط بثلاثية نظيفة استعدادًا للهلال الليبي والان مع تفاصيل الخبر

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على فريق بترول أسيوط - أحد أندية دوري المحترفين - بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد الكلية الحربية، ضمن استعدادات المصري لمباراته بذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بعد سيطرة كبيرة من جانب فريق المصري في الوقت الذي حرص فيه فريق البترول على التكتل في وسط ملعبه مع شن الهجمات المرتدة على مرمى المصري ، وأثر ارتفاع درجة الحرارة الشديد على المستوى الفني لكلا الفريقين.

وفي الشوط الثاني واصل المصري ضغطه المستمر في الوقت الذي تراجعت دفاعات بترول أسيوط إلى منطقة الجزاء ، وأسفر هذا الضغط عن الهدف الأول الذي سجله فخر الدين بن يوسف في الدقيقة الثلاثين ، وما هي إلا دقائق معدودة وينجح الوافد الجديد كريم بامبو في إحراز أول أهدافه مع النسور الخضر مضيفًا الهدف الثاني لأبناء بورسعيد الذين استمروا في سعيهم لإضافة مزيد من الأهداف وهو ما تحقق عن طريق حسن علي الذي ترجم ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة للمصري في الدقيقة الرابعة والأربعين لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف نظيفة.

استغل علي ماهر المباراة في الدفع بأكبر عدد من لاعبيه ، حيث دفع في الشوط الاول بتشكيل مكون من : محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، محمد دبش، باهر المحمدي، حسين السيد لخط الظهر ، محمود حمادة ، أمادو با ، حسين فيصل لخط الوسط ، ميدو جابر ، صلاح محسن ، عبد الرحيم دغموم لخط الهجوم.

فيما شهد الشوط الثاني الدفع تباعًا بكل من الحارس محمود حمدي ومحمد هاشم ويوسف الجوهري وحسن علي ومحمد مخلوف وخالد الغندور وكريم بامبو وفخر الدين بن يوسف وسمير فكري وعمرو سعداوي بدلا من محمود جاد ومحمد دبش وكريم العراقي وحسين السيد ومحمود حمادة وأمادو با وحسين فيصل وميدو جابر وصلاح محسن وعبد الرحيم دغموم.