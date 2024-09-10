شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الثلاثاء، باستاد مختار التتش على فترتين، في إطار البرنامج التدريبى للفريق لرفع الحمل البدنى لتجهيز اللاعبين لضربة البداية أمام جورماهيا الكينى.

وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كل من، يوسف أيمن لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري، والمغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع، والمغربي يحيى عطية الله لمدة موسم من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، وعمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني على ملعب نيايو الوطني.

ويستعد أهلى كولر لانطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.

الاهلى حامل لقب دوري ابطال افريقيا

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام جورماهيا الكينى فى دوري أبطال أفريقي

يستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الأحد 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني.

طاقم حكام مباراة الاهلى وجورماهيا الكينى

أوضح الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا و مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دوري ابطال افريقيا

لم يتحدد القناة التي ستذيع مباراة الأهلي مع جورماهيا الكيني، ولكن يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.