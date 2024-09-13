زيدان ينفى منعه من الظهور فى قناة الشمس

ياسر رشاد - القاهرة - نفى الإعلامي عبدالناصر زيدان، ما تردد خلال الساعات الأخيرة حول منعه من الظهور عبر برنامجه «ملعب الشمس» والمذاع على «قناة الشمس».

وقال زيدان خلال تصريحاته، لا حقيقة لم يتردد خلال الساعات الأخيرة حول استبعادي وعدم ظهوري بقناة الشمس.

وأضاف، الجميع يثني على ظهوري وعلى نجاح البرنامج وما يقدمه خلال الثلاث أيام، وطوال الإسبوع مع الكابتن مجدي عبدالغني…ورد الإعلامي عبدالناصر زيدان على كل منتقديه بشأن تصريحاته بخصوص صفقة نادي الزمالك الغامضة حتى هذه اللحظة، للجابوني آرون بوبيندزا.

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس»، والمذاع على «قناة الشمس»، إن تصريحات عمرو أدهم عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء للصحافة الرومانية تؤكد كل أحاديثي خلال الأيام الماضية.

وأضاف، رغم ذلك تعرضت لهجمات قوية من جماهير الزمالك، حينما أكدت بعدم حضور اللاعب بسبب أخلاقياته التي لا تناسب الزمالك ولا الكرة المصرية.

وأكمل، أن تصريحات عمرو أدهم، تؤكد تصريحاتي الأخيرة بشأن الصفقة الغريبة والمريبة.