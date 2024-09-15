شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع لتحديد موعد انتخابات رابطة الأندية استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا، خلال الساعات المقبلة، لدعوة رابطة الأندية المصرية المحترفة لعقد الانتخابات الخاصة بتشكيل المكتب التنفيذي استعدادا للموسم الكروى الجديد 2024 – 2025.



ودعت رابطة الأندية المصرية المحترفة رؤساء وممثلى الدورى المصرى الثمانية عشر فى الموسم المقبل للاجتماع الأربعاء المقبل 18 سبتمبر؛ لمناقشة شكل الدورى فى الموسم الجديد، ويقام الاجتماع بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.



وقدم عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات، 3 تصورات متضمنة شكل الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2024 – 2025، وتم تقديم هذه المقترحات لرابطة الأندية المحترفة.



تضمن المقترح الأول إقامة بطولة الدورى من دور واحد على أن يلعب كل فريق 17 مباراة ثم يتم تقسيم الفرق لتتنافس الـ10 فرق فى المقدمة على لقب الدوري، بينما ينافس الـ8 فرق الباقية على الهروب من الهبوط.



بينما يتضمن المقترح الثاني إقامة الدوري بالنظام العادي من مجموعة واحدة بنظام الذهاب والإياب، بينما يتضمن المقترح الثالث إقامة الدوري من مجموعتين.



ومن المقرر أن يتم عرض التصورات الثلاثة على الأندية للتصويت واختيار الأفضل من بينهم خلال الأيام القليلة المقبلة.



من ناحية أخرى، يتجه اتحاد الكرة لعقد الانتخابات المقبلة خلال شهر يناير المقبل حيث تنص اللائحة على إقامة الانتخابات خلال 70 يوما من موعد الدعوة لإجراء العملية الانتخابية ومن المقرر أن تتم الدعوة للانتخابات يوم 31 أكتوبر المقبل.