شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يؤجل ضم مدافع جديد بالزمالك بعد السوبر والان مع تفاصيل الخبر

طلب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تأجيل التفاوض مع أي صفقات جديدة خاصة مركز الدفاع الى بعد مباراة السوبر الافريقى امام النادى الاهلى.

ويلتقى الزمالك مع الاهلى يوم 27 سبتمبر الجارى في مباراة السوبر الافريقى، و التي تقام بالسعودية.

ويسعى الزمالك لتدعيم مركز الدفاع وفقا لحاجة الفريق، خاصة بعد رحيل ياسر حمد ومحمد علاء.

ويشهد السوبر الأفريقي بين الأهلى والزمالك أول ظهور لصفقات القلعة البيضاء الجديدة التي تعاقد معها النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية،من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وتعاقد نادى الزمالك مع 5 لاعبين في الميركاتو الصيفى هم،الفلسطيني عمر فرج،المغربى محمود بن تايج،البولندى كونراد ميشالاك،السنغالى سيدى ندياى،ومحمد حمدى، من أجل تقديم الإضاف للفريق الأبيض في الموسم الجديد

