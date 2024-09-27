سكولاري: جماهير الأهلي هى الأغلبية.. والفريقان يمتلكان تاريخاً كبيراً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق المدير الفني البرازيلي لويس فيليبي سكولاري، على مباراة السوبر الأفريقي، التي تجمع بين فريقي النادي الأهلي ونادي الزمالك، اليوم بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المملكة أرينا"، بالمملكة العربية السعودية.

ويتواجد سكولاري في الاستديو التحليلي، لتحليل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عبر قناة "إم بي سي مصر".

وقال سكولاري في تصريحات خلال تواجده في الاستوديو التحليلي: "الفريقان يمتلكان تاريخا كبيراً، ولكن الأهلي يتفوق على الزمالك مما يمنح لاعبيه حافز للفوز بالمباراة".

وأضاف: "الأهلي فريق يمتلك تاريخاً كبيراً، ونجح في الفوز على فريق بالميراس من قبل وتحقيق برونزية كأس العالم للأندية".

وتابع: "الأجواء مميزة، أعرف جماهير الأهلي جيداًلتواجدهم في العديد من البطولات قبل ذلك".

وأكمل: "أعرف أن جماهير الأهلي هم الأغلبية في مصر وأفريقيا".

واختتم سكولاري تصريحاته: "أحب مشاهدة كرة القدم الممتعة ولكنني لا أشجع الأهلي أو الزمالك".

