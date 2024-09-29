تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام الريال في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم، على أرضية ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" في مباراة الديربي بالجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: لو نورماند، خوسيه خيمينيز، رينيلدو ماندافا.

خط الوسط ماركوس يورينتي، رودريجو دي بول، كوكي، كونور جالاجير، صامويل لينو.

خط الهجوم جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة والسعودية.