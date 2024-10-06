شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة التنس التونسية أنس جابر تزور الأهرامات برفقة زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت نجمة التنس التونسية أنس جابر، على زيارة الأهرامات، برفقة زوجها كريم كمون، خلال زيارتها لمصر كأول زيارة ميدانية لها كسفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.



انس جابر

وكانت لاعبة التنس التونسية قد أعلنت، أنها لن تنافس في بقية موسم 2024 بعد انسحابها من بطولات واشنطن وسينسيناتي وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أغسطس.

وكتبت جابر في منشور على موقع X: "بسبب إصابتي المستمرة في الكتف، اتخذ فريقي الطبي وأنا القرار الصعب بالابتعاد عن حلبة التنس لبقية الموسم".

وأضافت: "سأراك مرة أخرى على الملعب في أستراليا 2025"، في إشارة إلى بطولة أستراليا المفتوحة التي ستقام في يناير 2025".

وأصبحت أنس جابر، المصنفة حاليًا في المركز 22 في اتحاد التنس النسائي، أول لاعبة عربية تصل إلى المراكز العشرة الأولى في عام 2021 ووصلت في عام 2022 إلى أعلى مستوى في مسيرتها وهو المركز الثاني في اتحاد لاعبات التنس المحترفات، وفازت اللاعبة البالغة من العمر 26 عامًا والمقيمة في تونس بخمسة ألقاب فردية في اتحاد لاعبات التنس المحترفات، جميعها من عام 2021 إلى عام 2023، وبعد ذلك أثرت سلسلة من الإصابات على أدائها.