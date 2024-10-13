صبحي: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الرياضية الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - أستعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع السيد/ فيرون اومبا السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"؛ مستجدات نقل مقر الكاف للعاصمة الإدارية، بحضور أحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الأفريقية الاوكسا، واللواء أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ولفيف من قيادات الوزارة والاتحاد الأفريقي.

تناول اللقاء الحديث حول آخر المستجدات المتعلقة بنقل المقر الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتأكيد علي التنسيق الدورى الفترة المقبلة لمتابعة تطورات انشاء المقر الجديد، وإنجازه وفق ما هو مخطط له من مدة زمنية.

أشار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إلي إهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة الرياضة الافريقية، وأهمية خطوة نقل مقر الكاف للعاصمة الإدارية الجديدة في تعزيز مكانتها كوجهة رياضية في القارة الأفريقية،في ظل تطور البنية التحتية الرياضية في مصر.

وثمن الوزير التعاون المثمر مع الاتحاد الافريقى لكرة القدم وشركة العاصمة الإدارية والتى قامت بتسهيل كل الإجراءات للمضى قدماً نحو إنشاء المقر الجديد للكاف بالعاصمة، لافتًا إلي أن المقر الجديد للاتحاد الافريقي والمزمع اقامته سيكون علامة مميزة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وعلي هامش اللقاء، استعرض الدكتور أشرف صبحي لمسئولي الكاف مكونات العاصمة الإدارية، مشيرًا أنها تعد واحدةً من المشروعات القومية الكبري التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمثل نقلة حضارية للبلاد في ضوء الجمهورية الجديدة التي دشنها رئيس الجمهورية.

من جانبه أعرب السيد فيرون اومبا السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن شكره للدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وشركة العاصمة الإدارية؛ للجهود المبذولة في نقل مقر الكاف للعاصمة الإدارية الجديدة



ويقع المقر الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 20 فدان يضم عدد من الملاعب المتعددة، وأكاديمية لاكتشاف المواهب الافريقية في كرة القدم، كما يتضمن فندق متكامل وجيم خاص للفرق والمنتخبات الافريقية.