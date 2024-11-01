موعد مباراة الزمالك والمصري في دوري السيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تستأنف مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري للسيدات، اليوم الجمعة، ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، بحثا عن الفوز الثالث في المسابقة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، المصري البورسعيدي، في الثانية والنصف ظهر اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وفازت سيدات الزمالك على المقاولون العرب، في الجولة الماضية، بنتيجة 2-1، لتحققن ثاني انتصار بعد الفوز على زد بثلاثية نظيفة، وخسر الفريق لقاء وحيد في الجولة الأولى ضد الأهلي.

