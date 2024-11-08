شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين 2008 يخوض تدريبه الأول بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

خاض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 تدريبه الأول بالمغرب، استعداداً لمواجهة المنتخب ذاته، في بداية مشوار الفراعنة بتصفيات شمال أفريقيا.

واشتمل المران على بعض التدريبات الخفيفة تحت قيادة الدكتور مجدي وكوك، أخصائي التأهيل، خصوصا بعد رحلة السفر التي استغرقت 5 ساعات.

وعقد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أحمد الكاس ومعانيه محمد إبراهيم ورامي عادل وأحمد فوزي، جلسة مع اللاعبين، من أجل الحديث عن أهمية جميع اللقاءات والتركيز بشكل جيد.

وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر. ويلتقى منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

بعثة منتخب مصر للناشئين 2008 تصل المغرب

وصلت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، منذ قليل إلى المغرب من أجل المشاركة في تصفيات شمال أفريقيا.

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسئول مهمات.