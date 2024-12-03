شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يستأنف تدريباته الخميس المقبل استعداداً لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

يعود فريق البنك الأهلي تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، إلى التدريبات الخميس المقبل، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق، لمدة 3 أيام، عقب التعادل مع الأهلي سلبياً في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا الأسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث يقع البنك الأهلي في مجموعة قوية تضم فرق، سيراميكا، المصري، غزل المحلة وزد.

من جانبه أكد طارق مصطفى على أهمية انتزاع نقطة ثمينة من الأهلي وقال مدرب البنك الأهلي في تصريحات صحفية:حصدنا نقطة مهمة أمام فريق كبير وكنا الأقرب للفوز، الدورى هذا الموسم صعب للغاية وجميع الفرق تسعى لحصد الثلاث نقاط، أضعنا أكثر من فرصة أمام مرمى الأهلى كانت كفيلة بتحقيق الفوز، عقب إصابة احمد ياسر ريان دفعت بجريندو للحفاظ على نسق الأداء، أشكر جميع اللاعبين على الأداء المتميز والروح القتالية العالية.

وخضع أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي لجراحة عاجلة في الكتف بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه أمام الأهلي بكسر في الترقوة، حيث من المقرر أن يغيب اللاعب لـ 3 أشهر مقبلة قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق