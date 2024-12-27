شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ استكشاف إنبى بحثاً عن مواصلة الانتصارات فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات إنبى بالدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف البترولى، بحثاً عن مواصلة الانتصارات للمارد الأحمر فى مباراته المقبلة.

ويواجه فريق الأهلى نظيره انبى فى الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية، قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى، ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد.



وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.