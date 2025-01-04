شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش والشناوي فى مؤتمر مباراة بيراميدز والترجي التونسى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحضر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز وحارس المرمى أحمد الشناوي، المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام الترجي التونسي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الترجى التونسى في السادسة مساء غداً الاحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات.