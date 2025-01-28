شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد فوز الزمالك على الجونة والان مع تفاصيل الخبر

اشتعلت المنافسة بين الفرق فى مسابقة الدورى المصرى، مع دخول المسابقة الجولة العاشرة، حيث نجح نادى الزمالك فى الفوز على الجونة فى تلك الجولة بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما تعثر الأهلى وبيراميدز بالتعادل سوياً ضمن منافسات ذات الجولة بهدفين لكل فريق.

وتتسابق أندية الدورى المصرى على قمة ترتيب جدول مسابقة الدورى، خاصة مع تعثر فرق المقدمة فى أكثر من جولة، سواء بالتعادل أو الهزيمة، وبات صراع الصدارة يضم 4 فرق تدور بينها منافسة شرسة، وهى بيراميدز، الأهلى، سيراميكا، والزمالك.

وجاء ترتيب الدورى كالتالى..

1ـ بيراميدز: 21 نقطة

2ـ الزمالك: 20 نقطة

3ـ الأهلي: 20 نقطة

4ـ سيراميكا: 19 نقطة

5ـ المصري: 18 نقطة

6ـ البنك الأهلي: 14 نقطة

7ـ زد إف سي: 13 نقطة

8ـ بتروجت: 13 نقطة

9ـ الاتحاد السكندري: 13 نقطة

10ـ الإسماعيلي: 12 نقطة

11ـ حرس الحدود: 12 نقطة

12ـ فاركو: 12 نقطة

13ـ طلائع الجيش: 12 نقطة

14ـ سموحة: 8 نقاط

15ـ غزل المحلة: 8 نقاط

16ـ إنبي: 7 نقاط

17ـ مودرن سبورت: 7 نقاط

18ـ الجونة: 6 نقاط