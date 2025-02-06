شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يكشف كواليس قيده بقائمة الأهلي.. ويؤكد: اللى اتعمل معايا هفضل افتكره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي معلول، نجم الأهلي، أنه تمت الموافقة على قيده في قائمة الفريق الأحمر والاستمرار مع الأهلي حتى نهاية عقده في الصيف المقبل، ليسدل الستار عن مصير النجم التونسي.

وقال معلول في تصريحات إعلامية: "شرف لي ارتداء شارة النادي الأهلي في يوم مميز، وبالنسبة لي ماتش الجونة لن انساه، والجماهير اللي عملته في المدرج لن أنساه.. كان يوم مميز بالنسبة لي حتى لما روحت البيت لم أكن مصدق الفرحة اللي عيون الناس والهتافات اللي كانت في المدرجات، اللحظات دي تخلي الواحد يكون فخور بالنادي الأهلي طول عمره".

وشدد معلول: "هنعمل كل اللي علينا، والكل عايز يشارك، والأمر يرجع للجهاز الفني، لأن دي مصلحة الفريق في الآخر، كنت بستغرب من الناس اللي بتقول في مشاكل بيني وبين كولر، وعلاقتي معاه كانت رائعة على مدار سنتين، وأنا كنت أساسي معاه.. وكنت مندهش من الأخبار اللي بتتردد".

وأوضح معلول: "لا توجد أى مشكلة مطلقا مع كولر، وعلاقتي معاه كويسة جدا، ولو فى أى مشكلة كنت إزاى على مدار سنتين مش بطلع من الملعب".

وأردف: "مسئولو النادي الأهلي اتكلموا معايا، وقالوا لي أنت شايف المرحلة دي إزاي، قولت لهم (الفترة دي لازم اتعالج واتأهل كويس) لكن قولت لهم أنا واثق فى نفسى طالما رجعت للملعب، هابقى قادر أن أثبت نفسي وأكمل مع الأهلي، والنهاردة بعد 6 أسابيع، بتحسن بشكل واضح وكل الناس شايفة.. ووصلت لـ70 أو 80% من فورمتي القديمة، وأنا دلوقتي باخد حمل التدريب بالكامل، محتاج شوية ماتشات ودية، أو حتى في التمرين محتاج شوية كمان وبعدها هابقى جاهز 100%، ولو كولر أراد اختياري في قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة هاكون جاهز".

واستطرد معلول: "رفضت أسافر تونس علشان كل ده (مضيعة للوقت).. وكنت ملتزم في برنامجي التأهيلي علشان أجهز بسرعة، ومسئولو الأهلي اقترحوا عليا موضوع منحي (الجنسية المصرية) بس قالوا لي لسه مش متأكدين إنها ممكن تحصل، هي كانت فقط مجرد فكرة".

واسترسل: "النهاردة الدكتور بعد التمرين بيسألني (انت سليم؟!)، قولت له أنا كويس وبتمرن، قال لي أصل الناس نزلت إنك اتصابت، ودخلت غرفة الملابس، والمدير الرياضي قال لي انت لو موجود في الفرقة (هل هتعمل أى مشكلة)، لكن قولت له أنا موجود وملتزم، قال لي خلاص انت معانا في الـ6 شهور القادمة".

وواصل: "بعد إصابتي، مسئولو الأهلي طلبوا من أمير توفيق يجدد عقدي سنة، وبالفعل وقعت على العقد، ومتأكد إنى هارفع رأسهم، وأنا قولت لهم أنا هارجع ولسه قدامي كتير، واللي عملوه معايا هافضل أفتكره طول حياتي، وانا اتعورت في الفريق وآخر عقدي ليه، ورفض يسيبني، وكان مصمم أن أعمل العملية في أحسن مكان في العالم، لكن قولت له عايز أبقى هنا، مع الناس اللي بحبها واللاعبين.. لسه محصلش أى كلام مع كولر، والفريق عنده ماتش، وبالتأكيد هاقعد معاه، ونتكلم".

وأضاف: "كل اللاعبين ساندوني في الفترة الأخيرة، والسولية كان معايا يوم العملية، وكريم فؤاد وكل اللاعبين كانوا بيدعموني ومفيش حد سابني لحظة واحدة".