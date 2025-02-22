شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورت إف إم تعلن رسمياً إطلاق مسابقة "كابينة التعليق" والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شبكة أون سبورت إف إم إطلاق مسابقة التعليق "كابينة التعليق"، محددة شروط المسابقة، وأولها عدم تقليد أي معلق آخر سواء عربي أو مصري، بحيث يكون كل مشارك له أسلوبه الخاص به.

وأشارت شبكة أون سبورت إلى أن ثاني الشروط للاشتراك بالمسابقة هو إتقان لغة أجنبية ثانية، على أن تنطلق المسابقة فى شهر رمضان المقبل، على أن يكون الفائز هو معلق راديو أون سبورت إف إم.

وأوضحت أن الإيميل الخاص بالمسابقة وهو [email protected]، سيتم استقبال فيديو في دقيقتين لكل معلق، والمسابقة ستكون على الهواء وتضم لجنة التحكيم خبراء على أعلى مستوى، موجها الشكر لإدارة المتحدة للرياضة على تنظيم تلك المسابقة.