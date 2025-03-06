شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشيبي رجل مباراة بيراميدز وسيراميكا فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز جائزة رجل مباراة فريقه وسيراميكا، بعدما قاد الفريق السماوي لفوز ثمين بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعبه باستاد الدفاع الجوى، في أقوى مواجهات الجولة الأخيرة من الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

تقدم فريق بيراميدز في الدقيقة 39 عن طريق مصطفى فتحي بضربة جزاء، بعد تدخل من أحمد رمضان على فيستون ماييلي، وتعادل فريق سيراميكا عن طريق أحمد بلحاج في الدقيقة 53، قبل أن يعيد محمد الشيبي التقدم لصالح الفريق السماوي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

وألغى حكم اللقاء هدفا لصالح سيراميكا في الدقيقة 23 عن طريق فاخري لاكاي بداعي وجود مخالفة قبل تسجيل الهدف، وتعرض زلاكا لاعب سيراميكا لإصابة قوية في الدقيقة 31 أدت لاستبداله.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد سيراميكا في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

أدر أمين عمر مباراة سيراميكا وبيراميدز كحكم ساحة، وعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح، وتواجد سيد منير حكما رابعا، أما غرفة تقنية الفيديو يديرها محمد الشناوي ويعاونه وليد عبد الرازق.

ضم تشكيل بيراميدز، في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي، والوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة، والهجوم: فيستون ماييلي".

وتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - كريم حافظ - دودو الجباس".

فيما ضم تشكيل سيراميكا، في حراسة المرمى: محمد بسام، والدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد توني، والوسط: محمد عادل - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمود زلاكه - احمد بلحاج، والهجوم: فخري لاكاي".

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: "محمد كوكو - سعد سمير - احمد عابدين - عمرو قلاوة - إبراهيم محمد - أيمن موكا - يوسف عفيفي - محمد رضا - محمد رضا بوبو".