الامارات | منتخب المبارزة يشارك في بطولتي العالم بالمغرب والصين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد منتخب الإمارات للمبارزة للمشاركة في بطولتين دوليتين، هما كأس العالم لسلاح الايبيه للرجال والسيدات في المغرب نهاية مارس الجاري، وبطولة العالم للأشبال والناشئين في الصين خلال شهر أبريل المقبل.

وأعلن اتحاد الإمارات للمبارزة عن قائمة تضم 6 لاعبين للمشاركة في كأس العالم للايبيه، التي تستضيفها مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس، وهم عمران البلوشي، ومحمد المازمي، وصالح البلوشي، وخليفة الزرعوني، وزينب الحوسني، وشيخة الزعابي، تحت قيادة المدرب الروسي جورجي لمينوف.

أما بطولة العالم للأشبال والناشئين في الصين، فستقام بمدينة ووشي خلال الفترة من 7 إلى 15 أبريل المقبل، ويشارك فيها 15 لاعباً ولاعبة، وهم هزاع العبري، وراشد مبارك، وعبدالله الكندي، وليان ثابت (سلاح السابر)، والهيام البلوشي، وفارس البلوشي، وعبد الرحمن مبارك (سلاح الفلوريه)، وحمدان سيف، وصالح البلوشي، ومحمد العبيدلي، ودانة المسماري، ولمار النحلة (سلاح الايبيه).

وأكد موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، أن البطولات المقبلة محطة مهمة لتأكيد مكانة رياضة المبارزة في الإمارات وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.

وأوضح أن المنتخب بجميع مراحله السنية يخوض حالياً معسكراً إعدادياً محلياً بمشاركة مدربين ولاعبين من منتخب إيطاليا لتقييم المستوى الفني قبل المنافسات المرتقبة، ومن المقرر أن يُختتم المعسكر السبت المقبل.