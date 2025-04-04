شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وداع أمم أفريقيا.. تعرف على فرص منتخب مصر للناشئين لبلوغ كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال فرص منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 سنة فى التأهل لنهائيات كأس العالم نهاية العام فى قطر قائمة، رغم خسارته أمام جنوب أفريقيا ثم بوركينا فاسو فى أول جولتين بالمجموعة الثانية فى النسخة رقم 15 لكأس أفريقيا للناشئين التي تقام فى ضيافة المغرب حتى التاسع عشر من أبريل الجارى.

منتخب مصر يحتاج للفوز على منتخب الكاميرون فى لقاء الجولة الثالثة، الذي يقام على ملعب البشير بمدينة المحمدية مساء الأحد المقبل، حتى يحصل على أول ثلاث نقاط ويتقدم من المركز الرابع والأخير الذي يحتله حالياً للمركز الثالث، ويتمسك بآماله فى اقتناص أحد المقعدين المتبقيين لقارة أفريقيا.

وحال نجاح زملاء القائد بلال عطية فى تحقيق المطلوب في لقاء منتخب "الأشبال غير المروضة"، الذي يحتل المركز الثالث حالياً فى ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد خسارة أمام بوركينا فاسو وتعادل مع جنوب أفريقيا، يتأهلون لمواجهة صاحب المركز الثالث فى المجموعة الرابعة التى تضم أنجولا ومالى وكوت ديفوار وجمهورية أفريقيا الوسطى على إحدى البطاقتين الأخيرتين.

نظام الصعود الذي أقره الاتحاد الأفريقي قبل انطلاق هذه النسخة يقضي بتأهل أول وثاني كل مجموعة بالبطولة الحالية لربع نهائي كأس أفريقيا، وكذلك لمونديال قطر مباشرة، وتتبقى فرصة للمنتخبات الأربعة التي تحتل المركز الثالث فى المجموعات الأربع لخوض ملحق للتنافس على المقعدين التاسع والعاشر، حيث يواجه ثالث المجموعة الأولى نظيره في المجموعة الثالثة ونفس الأمر لصاحبي المركز الثالث في المجموعتين الثانية والرابعة.

كان الاتحاد الدولي قد قرر مضاعفة عدد منتخبات كأس العالم تحت 17 سنة من 24 إلى 48 بداية من النسخة القادمة ومنح قارة أفريقيا 6 مقاعد إضافية.