كأس العالم للأندية الأبرز.. أسباب دفعت زيزو للتوقيع للأهلى رغم وعود الزمالك

دفعت العديد من الأسباب أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى اختيار الانتقال إلى النادى الأهلى نهاية الموسم الجاري رغم وعود الأبيض من أجل تجديد عقده والاستمرار مع الفريق.

ويأتي على رأس هذه الأسباب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تُقام لأول مرة بمشاركة 32 نادياً حول العالم ويُشارك فيها الأهلي ضمن المجموعة الأولى رفقة ، أندية بنفيكا البرتغالي ،بالميراس البرازيلي وأنتر ميامي الأمريكي بقيادة الإسطورة الإرجنتينية ليونيل ميسي.

ويعد المشاركة في كأس العالم للأندية حلم لأى لاعب وهو الأمر الذى دفع "زيزو" إلى التفكير بجديدة في عرض النادى الأهلى للانتقال إلى صفوفه نهاية الموسم،خاصة ان هذه الفرصة لن تتكرر كثيراً،وتعتبر خطوة عظيمة في مشوار اللاعب وستجل اسمه في سجلات التاريخ بأحرف من نور.

البحت عن الاستقرار المالى خطوة جديدة دفعت "زيزو" في تفضيل عرض الأهلى،خاصة أن أي لاعب يرغب في الحصول على مستحقاته المالية بانتظام من أجل الحفاظ على تركيزه في الملعب وهو الأمر الذى لم يلقاه اللاعب في القلعة البيضاء وعانى منه بشدة.

ومن ضمن الأسباب التي دفعت اللاعب أيضاً إلى مغادرة الزمالك من وجهة نظره المعاملة التي تعرض لها من قبل مجلس الإدارة ولجنة التخطيط في ملف تجديد عقده وهو ما أكده زيزو في تصريحاته الإعلامية وبيانه عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتأتي أخر الأسباب التي دفعت زيزو إلى إختيار خطوة الانتقال إلى النادى الأهلى،العقود الإعلانية والتجارية والنسبة التي يحصل عليها اللاعب من توقيعها خاصة أنها فرصة كبيرة،للحصول على أكبر دخل مادى من هذا الملف.