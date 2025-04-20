شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع عواد على موعد جراحة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 11:21 ص

توصل مسئولو الزمالك مع محمد عواد حارس الفريق على موعد خضوعه للجراحة فى الركبة والتى يعانى من آلامها خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يخضع عواد للجراحة بعد نهاية الموسم، خاصة أنها ستبعده عن الملاعب 15 يوما بحد أدنى، يأتى هذا فى الوقت الذى يرتبط فيه الفريق بمباريات حاسمة ببطولة الدورى المصرى.

ويخضع عواد لبرنامج تأهيلى خاص يمكنه المشاركة فى المباريات مع تناول مسكنات لتقوية العضلات حول الركبة، حيث يحتاج الحارس الى جراحة تنظيف فى ركبته

ولم يتحدد حتى الآن مكان إجراء الجراحة، حيث يريد اللاعب السفر لألمانيا بينما يرى الزمالك إجراءها بالقاهرة.