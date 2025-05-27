شكرا لقرائتكم خبر عن عقب قرار المحكمة الرياضية.. غدا الإعلان عن بطل الدورى الممتاز لموسم 2024 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسدل الستار على بطل بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" غدا الأربعاء حيث يلتقى الأهلى مع نظيره فاركو ويلتقى بيراميدز مع سيراميكا في نفس التوقيت لحسم أي منهم اللقب.

وكانت قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" رفض طلب التدابير المؤقتة بالشق المستعجل في الدعوى المقدمة من نادي بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري المصري الممتاز في نسخته الحالية لحين الفصل في الدعوى الخاصة بخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم وفقا للائحة.

وجاء قرار المحكمة الرياضية برفض الطلب في الدعوى بناء على الرد المرسل من رابطة الأندية المصرية المحترفة بأن التعليق لن يؤثر على البطولة في ظل تأهل الفريقين بيراميدز والأهلي بالفعل لدوري أبطال أفريقيا.

ورأت المحكمة أن الدعوى يجب أن تسير وفق إجراءاتها القانونية الطبيعية لحين الفصل النهائي وإعلان القرار بشأن النقاط الثلاث خلال الفترة المقبلة قبل إصدار حكمها النافذ في القضية، بأحقية أي طرف من الأطراف في طلبه، وهو ما سوف يترتب عليه حينها اعتماد أو تغيير بطل الدوري.

فرص تتويج الأهلي باللقب 1ـ الفوز على فاركو

يحسم الأهلي لقب بطولة الدوري للعام الثالث على التوالي، حال فوزه على فاركو دون انتظار نتيجة مواجهة بيراميدز وسيراميكا، حيث يرفع الفريق الأحمر وقتها رصيده إلى النقطة 58 وهي النقطة التي لن يستطيع بيراميدز الوصول إليها حال فوزه في الجولة الأخيرة على سيراميكا.

2ـ التعادل مع فاركو

ـ حال تعادل الأهلي مع بيراميدز، سيرفع الفريق الأحمر رصيده إلى النقطة 56، وينتظر نتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا، ففي حال تعادل بيراميدز أو هزيمته أمام سيراميكا، يحسم الأهلي اللقب مباشرة.

بينما حال فوز بيراميدز سيرفع السماوي رصيده إلى النقطة 56 أيضاً ليتساوى مع الأهلي، ووقتها سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف بين الفريقين، والذي يميل إلى صالح الأهلي حتى الآن بفارق 7 أهداف، حيث سجل الأهلي 16 هدفاً واستقبل 9 آخرين، بينما سجل بيراميدز 10 أهداف واستقبل 9 آخرين.

3ـ الهزيمة أمام فاركو

حتى حال هزيمة النادي الأهلي أمام فاركو في الجولة الأخيرة، يحتفظ الفريق الأحمر بفرصة للتتويج باللقب المحلي، بشرط تعادل بيراميدز أمام سيراميكا أو تعرضه للهزيمة في الجولة الأخيرة أيضاً.