شكرا لقرائتكم خبر عن هدف الزمالك يبتعد.. رئيس بارادو الجزائرى: بولبينة يتلقى عروضا من قطر والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

قال حسان زاطشى، رئيس نادى بارادو الجزائرى، إن عادل بولبينة جناح الفريق تلقى عرضين من السعودية وقطر، مؤكداً أن النادى الأبيض لم يفتح باب التفاوض مجدداً لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد زاطشى خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن لجنة الكرة ستجتمع اليوم الجمعة لحسم مصير عادل بولبينة ومناقشة العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الحالية في ظل ابتعاد نادى الزمالك عن سباق التعاقد مع اللاعب.

وأوضح رئيس نادى بارادو الجزائرى أن عرض الزمالك فى الفترة الماضية كان ضعيفاً بالمقارنة، بما تلقاه اللاعب من أندية قطر والسعودية وهو الذى دفع النادى لتغيير وجهة اللاعب.

وكانت لجنة التخطيط بنادى الزمالك تفاوضت مع مسئولي نادى بارادو الجزائرى خلال الفترة الماضية، حيث كانت ترى أن اللاعب سيكون بديلاً مناسباً وقوياً لتعويص رحيل أحمد مصطفى "زيزو" إلى النادى الأهلي.

عادل بولبينة، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، قدم موسمًا رائعًا مع بارادو، حيث شارك في 22 مباراة وساهم في 20 هدفًا، بتسجيله 15 هدفًا وصناعته 5 أهداف أخرى في الدوري الجزائري، لعب 20 مباراة وسجل 15 هدفًا وصنع 4 أهداف، بينما لعب مباراتين في كأس الجزائر وصنع هدفًا واحدًا.

وبلغ مجموع مباريات بولبينة مع بارادو 100 مباراة، سجل خلالها 31 هدفًا وصنع 16 هدفًا، وشارك اللاعب مع منتخب الجزائر تحت 23 سنة في مباراة واحدة وسجل هدفًا، كما لعب مع منتخب الجزائر تحت 20 سنة في مباراتين وسجل هدفًا واحدًا.