منتخب كرة اليد الشاطئية يعود من تونس بعد خوض الجولة الأولى العالمية

تعود بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية إلى القاهرة عصر اليوم، الأحد، قادمة من تونس، بعد خوض منافسات المرحلة الأولى من الجولة العالمية لكرة اليد الشاطئية - IHF Beach Handball Global Tour 2025 بمدينة الحمامات - تونس، بمشاركة 4 منتخبات: مصر، كرواتيا، إسبانيا، وتونس.

وخسر منتخب اليد الشاطئية أمام كرواتيا و تونس قبل مواجهة إسبانبا أمس.



وتضم قائمة المنتخب بقيادة مديره الفنى وائل عبد العاطى كلا من: اللاعبين:عبد الرحمن عواض – أحمد حسن – عمار محمد – عمر الفولي – محمد حمدي – محمد عبد العظيم – هشام محمد – محمد جمال – يوسف أسامة – يوسف طارق – عماد صبري – محمد مجدي – محمود نعمان - ومؤمن تامر.