منتخب كرة اليد الشاطئية يعود من تونس بعد خوض الجولة الأولى العالمية

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأحد، 15 يونيو 2025 08:00 ص
تعود بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية إلى القاهرة عصر اليوم، الأحد، قادمة من تونس، بعد خوض منافسات المرحلة الأولى من الجولة العالمية لكرة اليد الشاطئية - IHF Beach Handball Global Tour 2025 بمدينة الحمامات - تونس، بمشاركة 4 منتخبات: مصر، كرواتيا، إسبانيا، وتونس.
وخسر منتخب اليد الشاطئية أمام كرواتيا و تونس قبل مواجهة إسبانبا أمس.
وتضم قائمة المنتخب بقيادة مديره الفنى وائل عبد العاطى كلا من: اللاعبين:عبد الرحمن عواض – أحمد حسن – عمار محمد – عمر الفولي – محمد حمدي – محمد عبد العظيم – هشام محمد – محمد جمال – يوسف أسامة – يوسف طارق – عماد صبري – محمد مجدي – محمود نعمان - ومؤمن تامر.
