شكرا لقرائتكم خبر عن غياب كوكا عن مران الأهلي الختامي قبل مباراة بالميراس.. وتأكد غيابه عن موقعة الغد والان مع تفاصيل الخبر

واصل أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي الغياب عن مران فريقه الختامي اليوم الأربعاء قبل مواجهة بالميراس البرازيلي غدا الخميس في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية ، بسبب شكواه من الإصابة بكدمة في الركبة

وتعرض أحمد نبيل كوكا للإصابة في الركبة خلال مشاركته في مباراة الأهلي الماضية ضد انتر ميامي والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

طاهر محمد طاهر يغيب عن الأهلي في مباراتي بالميراس وبورتو.

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وتأكد غياب احمد نبيل كوكا عن مباراة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي غدا بسبب تلك الإصابة وعدم الجاهلية الطبية.

وأعلن النادي الاهلي غياب طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق عن المباراتين القادمتين للفريق فى كأس العالم للأندية، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها عقب مران الأمس إصابته بشد في منشأ العضلة الأمامية.