شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ فى اتحاد تنس الطاولة بسبب أزمة الأهلى وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

أخطر اتحاد تنس الطاولة برئاسة أشرف حلمى، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الان بعقد جلسة طارئة بعد قليل لمناقشة أزمة الاهلى وانبى الخاصة بالثنائي خالد عصر ويوسف عبدالعزيز .

وشهدت الساعات الماضية أزمة كبرى يين ناديى الاهلى وأنبى على ضم الثنائي خالد عصر و يوسف عبد العزيز ، بعد توقيع الثنائي للناديين

واقرت اللجنة الأولمبية بأحقية الاهلى فى اللاعبين وهو ماجعل نادى انبى يتقدم بشكوى لوزارة الرياضة وتم عقد جلسة بين وزارة الرياضة واتحاد الطاولة تم خلاله اتخاذ قرار بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من 3 مستشارين من وزارة الرياضة والاتحاد واللجنة الأولمبية للبت فى امر اللاعبين

وخلال منافسات الدورة المجمعة ببطولة الطاولة تم رفض مشاركة الثنائي مع النادى الأهلى بناء على الخطاب الذى أرسله الاتحاد للاهلى امس بتعليق مشاركة الثنائي لحين اصدار قرار من اللجنة الثلاثية و بعد مناوشات واتصالات تم اتخاذ قرار بتأجيل مباراة الاهلى التى كانت مقررة صباحا أمام العاب دمنهور لحين انتهاء الاتصالات والوصول لحل للازمة