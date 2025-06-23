نجم القفز بالزانة دوبلانتيس عن تجاوز 6.40 أمتار: "هو أمر ممكن"

الرياص - اسماء السيد - أوسترافا (الجمهورية التشيكية) : قال نجم القفز بالزانة السويدي أرمان "موندو" دوبلانتيس الاثنين إن تجاوز ارتفاع 6.40 أمتار "هو أمر ممكن"، وذلك بعد 8 أيام من تحطيم رقمه القياسي العالمي السابق بتسجيله 6.28 أمتار.

سجّل البطل الأولمبي المولود في الولايات المتحدة والبالغ 25 عاما رقمه القياسي العالمي الثاني عشر في لقاء ستوكهولم الماسي في 15 حزيران/يونيو الحالي.

صرّح دوبلانتيس قبل لقاء غولدن سبايك الثلاثاء في مدينة أوسترافا التشيكية "لطالما آمنت بقدرتي على مواصلة بذل المزيد من الجهد، وبالطبع أثبت الآن أنني قريب جدا من 6.30 أمتار".

وأضاف "أريد مواصلة المحاولة والوصول إلى ارتفاع 6.30 أمتار في أسرع وقت ممكن".

وتابع "أود الوصول إلى ارتفاع 6.40 أمتار، سيكون ذلك عائقا كبيرا آخر بالطبع، وهو أمر يبدو ممكنا بالنسبة لي".

وأكد السويدي انه فوجئ بتحطيمه الرقم القياسي العالمي الذي يملكه، في ستوكهولم لأن تحضيراته لم تكن مثالية "لم أشعر بأنني في أفضل حالاتي، بل ربما كانت أسوأ قفزة لي في تاريخ تحطيم الرقم القياسي العالمي، بصراحة، من قبل".

وأردف "شعرت أن مستواي كان متأرجحا بعض الشيء في ذلك اليوم، وغير متسق بعض الشيء. لكنني بعد ذلك حققت القفزة الصحيحة في الوقت المناسب، وهو ما أعتقد أنه الأهم في رياضة القفز بالزانة".

كان تحقيق الرقم القياسي العالمي الجديد في السويد فرصة لدوبلانتيس للاحتفال مع أصدقائه وعائلته بهذا الانجاز "لقد احتفلت به كثيرا، لكنني أشعر الآن أنني تعافيت ومستعد للعودة إلى القفز".

كما أعلن دوبلانتيس أنه يُخطط لإصدار أغنيته الثانية هذا الأسبوع، بعد أغنيته الأولى "بوب" في شباط/فبراير.

قال "سأُصدر أغنية الجمعة، منتصف الليل تحديدا، وهذا رائع جدا". تحمل عنوان "4لايف" وتعني "للحياة".

استطرد قائلا "لقد أصدرت أغنية واحدة فقط حتى الآن، لكنني استمعت إلى الكثير من الموسيقى في العامين الماضيين، لذا سيكون ذلك ممتعا".