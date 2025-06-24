شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يناقش العروض المقدمة للفلسطينى حامد حمدان والبنك الأهلى الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مسئولو نادى بتروجت على دراسة كل العروض المقدمة للفلسطينى حامد حمدان لاعب وسط الفريق البترولى، من أجل اختيار الأنسب منها للاعب والنادى، بعد الاستقرار على بيعه والاستفادة المادية لتدعيم الفريق.

وتلقى حامد حمدان لاعب وسط بتروجت، العديد من العروض القوية خلال هذه الفترة، بعد المستوى المميز الذى قدمه مع الفريق البترولى فى الموسم الماضى، مما جعله محط أنظار أكثر من نادٍ أبرزها الزمالك وبيراميدز والبنك الأهلى.

ويعد فريق البنك الأهلى هو الأقرب لضم اللاعب فى ظل الإصرار الذى يعمل به مسئولوه لإنهاء الصفقة لصالحهم فى أسرع وقت.

وكان الأهلى والزمالك قد دخلا فى مفاوضات مع بتروجت للفوز بخدمات اللاعب، قبل أن يتراجع الأهلى بعد التعاقد مع أكثر من لاعب قبل كأس العالم للأندية، وحاليا المفاوضات متوقفة من جانب الأهلى.

وشارك حمدان مع بتروجت في 23 مباراة هذا الموسم وسجل هدفين وصنع هدفين مثلهما بمعدل دقائق لعب 1990، وينتهي عقد حامد حمدان مع بتروجت في يونيو 2026 ويحق له التوقيع لأي ناد بالمجان في يناير المقبل، والانضمام لصفوفه بعد نهاية الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.