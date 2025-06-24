شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يُعين أحمد مصطفى "بيبو" مديرًا فنيًا للفريق خلفا لعلاء عبد العال والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي الجونة رسميًا تعيين أحمد مصطفى "بيبو" مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لعلاء عبد العال، الذي أنهى مهمته مع الفريق بالتراضي بعد موسمين من العمل المتواصل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي إدارة الجونة لإحداث انطلاقة جديدة على مستوى النتائج والأداء، خاصة بعد موسم اتسم بالتذبذب، وتراجع طموحات الفريق عن الأهداف المرجوة.

وتُعوّل الإدارة على خبرة بيبو في الدوري الممتاز وقدرته على بناء فريق قوي قادر على المنافسة وإعادة الجونة إلى واجهة الكرة المصرية.

وفي بيان رسمي نُشر عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه الجونة الشكر للكابتن علاء عبد العال، قائلًا: "نتوجه بخالص الشكر والتقدير للكابتن علاء عبد العال على جهوده خلال موسمين مميزين، ونتمنى له كل التوفيق في محطته القادمة،كان نموذجًا في الالتزام وروح القيادة، وسيبقى دائمًا جزءًا من عائلة الجونة."