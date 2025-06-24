شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يستعرض أرقامه المميزة فى دورى المحترفين.. 20 مباراة بلا هزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الحساب الرسمى لنادى وادى دجلة، الأرقام المميزة التى حققها الفريق خلال مشواره فى دورى المحترفين الموسم الماضى، والتى نجح خلالها فى الصعود للدورى الممتاز فى الموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمى لنادى وادى دجلة عبر "فيس بوك"، صورة للمدرب محمد الشيخ معلقا عليها: "موسم الإنجازات.. 20 مباراة علي التوالي بدون هزيمة تحت قيادة مدربنا، محمد الشيخ، كانت حاسمة فى رحلة الصعود".

كما أشاد بمهاجمه على حسين الذى استطاع أن يكون هداف الفريق فى الموسم الماضى برصيد 13 هدفا، كما أشاد بالأخطبوط بونجا الذي قدم موسما استثنائيا، وكان من الأسباب الرئيسية في الصعود للممتاز، حيث لعب 29 مباراة 21 كلين شيت (10 كلين شيت متتالى) واستقبل 8 أهداف فقط طوال الموسم.

وقرر محمد الشيخ المدير الفنى لفريق وادى دجلة، بدء فترة الإعداد غدا الثلاثاء، من أجل الاستعداد القوى للموسم الجديد بعد الصعود للدورى الممتاز.

وجدد مسئولو وادى دجلة الثقة فى الجهاز الفنى بقيادة محمد الشيخ للاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد مع إضافة بعض العناصر له استعدادا لبطولة الدورى.

ويبحث مسئولو وادى دجلة حاليا عن تدعيم الفريق بصفقات قوية من أجل سد النواقص فى قائمة الفريق وتوجيه الشكر لبعض اللاعبين قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.