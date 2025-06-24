شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف للاعبى الأهلى بفندق الإقامة قبل مواجهة بورتو فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

وخاض لاعبو الفريق مرانًا بدنيًّا خفيفًا من أجل تجهيزهم بشكل جيد، كما حرص الجهاز الفني على الاطمئنان على جاهزية كل اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا لمواجهة بورتو.

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الثلاثاء، بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.