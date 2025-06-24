شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية، اليوم، الاثنين، الموافق 23 - 6 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها، الأهلى ضد بورتو.. المباراة الأغلى للمارد الأحمر = 481 مليون جنيه، والزمالك يستند لمخاطبات فيفا واتحاد الكرة فى أزمة زيزو.

الأهلى ضد بورتو.. المباراة الأغلى للمارد الأحمر = 481 مليون جنيه

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