شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف درجات الحرارة فى نيوجيرسى قبل مواجهة الأهلى وبورتو البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلي بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو، في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مباراة مصيرية مع بورتو البرتغالى على ستاد ميتلايف بولاية نيوجيرسى الأمريكية، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية، بحضور جماهيري مرتقب.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية من موجة حر شديدة ستضرب البلاد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، أن الموجة شديدة الحرارة ستبدأ من الساعة 12 ظهر الأحد بالتوقيت المحلي، على أن تنتهي في الساعة الثامنة مساء الثلاثاء.

الموجة شديدة الحرارة ستؤثر على مباراة الأهلي وبورتو في مونديال الأندية، لأنها تُلعب في الساعة التاسعة مساء اليوم بالتوقيت المحلي لولاية نيوجيرسي، قبل انتهاء الموجة بـ23 ساعة كاملة.

وتشير توقعات الأرصاد إلى أن درجة الحرارة اليوم في ولاية نيوجيرسي ستكون 42 درجة مئوية صباحاً و29 درجة مئوية مساءً.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، برفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.