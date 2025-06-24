شكرا لقرائتكم خبر عن فوز شباب اليد على سويسرا 28 - 25 بالدور الرئيسى فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد، على نظيره السويسرى بنتيجة 28-25 فى أولى مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجاري فى بولندا، ليضمن التأهل إلي دور الثمانية.

ثم يلتقي منتخب مصر نظيره الألماني غدا الثلاثاء 24 يونيو الجاري، فى الساعة 6.45، مساءً، بتوقيت وارسو، فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.