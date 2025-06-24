شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُخطر الأفرع والمناطق بآخر موعد لتقديم تراخيص الأكاديميات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا عن القواعد التنظيمية لتراخيص أكاديميات كرة القدم للموسم 2025-2026، موضحًا أن آخر موعد لتقديم طلبات الترخيص هو 25 يوليو 2025، ولن يتم قبول أي طلبات بعد هذا التاريخ.

وطالب الاتحاد فروعه بتوجيه الأكاديميات إلى الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل، مستخرج رسمي من السجل التجاري موضح به نشاط الأكاديمية، والبطاقة الضريبية، وعقد ملكية أو إيجار موثق لمقر الأكاديمية.

كما تشمل المستندات، صورة من عقد اتفاق مع نادٍ معتمد في حالة رغبة الأكاديمية في المشاركة بالبطولات الرسمية، وشهادة مزاولة مهنة من وزارة الشباب والرياضة، وصورة من اللائحة الداخلية، وبيان بأسماء الأجهزة الفنية والإدارية، وشهادة صحية معتمدة لكل فرد من الجهاز الفني والإداري.

وأكد الاتحاد أن اللجنة المختصة ستقوم بمراجعة الطلبات وفقًا للائحة المعتمدة، مشددًا على أن عدم الالتزام بتلك القواعد سيُعرض الأكاديمية لرفض الطلب وعدم الاعتراف بها رسميًا.

يُذكر أن هذا التوجه يأتي في إطار تنظيم النشاط الكروي وتطوير منظومة الناشئين بما يضمن الارتقاء بمستوى الأكاديميات والعمل وفق إطار قانوني ورسمي.