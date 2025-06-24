شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. المصرى يعلن تعيين نبيل الكوكى مديرا فنيا للفريق والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي المصري، تعيين التونسي نبيل الكوكي المدرب السابق لوفاق سطيف الجزائري، مديراً فنياً للفريق البورسعيدي خلفاً لميمي عبد الرازق، وذلك استعداداً للموسم الجديد.

واستعاد النادي المصري لاعبيه المعارين إلى الأندية الأخرى بعد انتهاء الموسم، وهم: أحمد أيمن منصور، زياد فرج، سمير فكري، ومحمد الظريف، بعد انتهاء إعارتهم خلال الموسم الماضي، ويترقب اللاعبون حسم مصيرهم من قائمة الفريق الأولية قبل إرسالها إلى اتحاد الكرة.

ويضع مسئولو النادي المصري الرتوش الأخيرة على القائمة الأولى للفريق، وذلك قبل الموعد الأخير لإرسالها إلى اتحاد الكرة، والمقرر له 28 يونيو الجاري، ولم يعلن المصري حتى الآن الاستغناء عن أي لاعب بشكل رسمي.