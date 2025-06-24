شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: توقيت كأس العالم للأندية ظلم الصفقات والشناوى فكرنى بأدائه بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ناجى مدرب حراس الأهلى السابق، أن توقيت كأس العالم للأندية ظلم الصفقات الجديدة للأهلى، وكانوا يحتاجون فقط للوقت لإظهار قدراتهم، ومحمد الشناوى حافظ على تعادل الأهلى أمام إنتر ميامى.

وقال أحمد ناجى، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت: "الأهلى واجه فرق قوية والمباريات كانت سجال بين الأهلى والمنافسين، وبالميراس دا بطل الدورى البرازيلى وارد جدا تخسر منه أو تتعادل أو تفوز، بوتافوجو صاحب المركز الثامن فى البرازيل فازت على باريس سان جيرمان بطل أوروبا، فما حدث طبيعى".

وأضاف: "مواجهة الأهلى مع بورتو البرتغالى صعب جدا، والفرق بين أفريقيا وأوروبا كبير جدا، فالطبيعى أن بورتو يفوز ولكن ننتظر تحقيق الفوز من أجل التأهل".

وتابع: "الطبيعى أن الأهلى يواجه صعوبة جدا فى التأهل من المجموعة لوجود فرق قوية، دا حتى إنتر ميامى معاها لاعب بيغير أى مباراة وأحسن لاعب فى التاريخ قادر على صناعة الفارق فى أى وقت".

وأوضح: "بطولة كأس العالم للأندية مثلت ضغطا كبيرا على الصفقات لأنها أول ظهور لهم، بس البطولة فى وقت صعب بعد نهاية الموسم وفيه لاعبين قعدت شهر أو اثنين دون لعب وهو ما أثر عليهم، والصفقات تحتاج وقت لإظهار جودتها، وتوقيت البطولة ظلم الصفقات".

وأضاف: "جمهور الأهلى لافت النظر فى البطولة وكان الأكبر أمام إنتر ميامى فى وسط أمريكا، والجمهور هو الدافع الكبير لدى اللاعبين ويمنحهم الثقة لتحقيق الفوز".

وأوضح أحمد ناجى: "محمد الشناوى أمام إنتر ميامى فكرنى بما قدمه أمام أوروجواى فى كأس العالم، وقام بخمس تصديات كانت كفيلة بخسارة الأهلى بعد الشوط الأول المميز وإهداره الفوز".