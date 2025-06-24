شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يستعد لخوض المباراة الرابعة ضد بورتو البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها فى الرابعة فجر الثلاثاء، بتوقيت مصر، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

أحمد زيزو جناح الأهلي لعب في البرتغال مع فريقي ناسيونال وموريرينسي خلال عامي 2017 و2018، وشارك في 3 مباريات ضد بورتو فى جميع المسابقات خسر في الأولي بنتيجة 7-0، ثم انتهت المواجهة الثانية بالتعادل السلبي وفي المواجهة الأخيرة أنتهت لصالح بورتو بثلاثية نظيفة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، برفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وتنص لوائح النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية على حصول النادي الذي يتعادل فريقه بالبطولة على مبلغ مليون دولار (ما يفوق الـ50 مليون جنيه مصري) فيما يحصد الفريق الفائز على مبلغ 2 مليون دولار.

وحال فوز الأهلي بمباراة بورتو سيحصد 2 مليون دولار، وإذ تأهل فيحصل على مكافأة صعود إلى دور الـ16 تبلغ 7.5 مليون دولار، أي أن الفريق إذ حقق هدفه من مباراة بورتو وتأهل سيحصد 9.5 مليون دولار عقب المباراة التي ستعد الأغلى في تاريخ النادي.

وكان الأهلي قد حصد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على مبلغ 9.5 مليون دولار نظير مشاركته في البطولة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.