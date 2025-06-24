شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الرحمن: غير راض عن أداء الأهلى والتعادل مع إنتر ميامى صعّب موقفنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عبد الرحمن نجم الأهلى السابق، أن موقف الأهلى صعب جدا قبل مواجهة بورتو البرتغالى فى الرابعة فجر اليوم الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وقال عادل عبد الرحمن، خلال حواره مع سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت: "الأهلى فى وضع صعب بعد إهدار فوز سهل أمام إنتر ميامى، وهى كانت مفتاح الصعود من المجموعة، وجاتلنا أكتر من فرصة ولكن أهدرناها، والمباراة الثانية عملنا شوط أول كبير، ولكن اختفينا فى الشوط الثانى".

وأضاف: "الإسبانى خوسيه ريبيرو لا يمكن أن يتم تقييمه خلال أول مباراتين مع الأهلى ومحتاج وقت ليتم الحكم عليه، سواء الأهلى فاز أو خسر ولسه المشوار طويل".

وتابع نجم الأهلى: "غير راضٍ عن أداء الأهلى حتى الآن، كل مباراة لعبنا شوط أول فقط وباقى الأشواط كنا الأقل، وواجهنا سوء توفيق أمام بالميراس بعد تسجيل وسام أبو على فى نفسه وخطأ الهدف الثانى".

واستطرد: "جمهور الأهلى على سقف التوقعات بسبب الصفقات القوية التى أبرمها الأهلى، والصفقات حتى الآن لم تمنحنا إلا 50% فقط من إمكانياتها، والحكم عليها فى بداية الموسم الجديد".

وأضاف: "الأهلى محتاج ظهير أيسر بقيمة على معلول، ومدافع بقيمة محمد عبد المنعم، مع هذه الصفقات كنت تقدر تنافس وتصعد لأبعد دور".