شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يودّع كأس العالم للأندية بعد تعادل مثير 4-4 أمام بورتو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

دفع الأهلي فاتورة الأخطاء الدفاعية و"آفة" الفرص الضائعة وتعادل 4-4 مع بورتو البرتغالي في مباراة مُثيرة جمعتهما فجر اليوم، الثلاثاء، على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي، في ختام دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بأمريكا.



احتفال لاعبى الأهلى



أحتفال وسام



وسام

وودع الأهلي كأس العالم للأندية بعدما حصد نقطتين في البطولة من تعادل أمام إنتر ميامي وبورتو وخسارة من بالميراس البرازيلي، وودع معه بورتو فيما تأهل بالميراس وإنتر ميامي عن هذه المجموعة لدور الـ16.

وأدار المباراة الحكم الفنزويلي، خيسوس فالنزويلا، وعاونه كل من: خورخي أوريجو وتوليو مورينو، الإماراتي عمر العلي حكماً رابعاً.

وضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي، محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، أشرف داري، أحمد نبيل كوكا، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه، حسين الشحات، وسام أبو علي.

فيما ضم تشكيل بورتو كلاً من: كلاوديو راموس - زي بيدرو - ماركانو - ستيفن أوستاكيو - جواو ماريو - فاريلا - فابيو فييرا - مورا - ويليام - داني ناماسو - رودريجو مورا.



الأهلى وبورتو تريزيجيه



بوروتو والأهلى



تريزيجيه خلال المباراة

الشوط الأول

بدأت المباراة بشكل هادئ من الفريقين، ولم تشهد الدقائق الأولى خطورة من أي الفريقين، وتوقفت المباراة في الدقيقة الثالثة لعلاج لاعب بورتو في عينه، قبل أن ينشط الأهلي هجومياً، ونجح وسام أبو علي في تسجيل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 15 بعدما أحسن التعامل مع تمريرة جيدة من حمدي فتحي، بعد الهدف نشط أداء بورتو مقابل هجمات مرتدة للأهلي، سجل منها وسام أبو علي هدف ثان، لكن تم إلغاؤه بسبب التسلل، قبل أن يواصل بورتو الضغط وتصدى الشناوي لأكثر من كرة خطيرة للفريق البرتغالي قبل أن يسجل رودريجو مورا هدف التعادل لـ بورتو في الدقيقة 23 من مجهود فردي راوغ خلاله دفاع الأهلي والشناوي.

ولعب الفريقان بشكل هجومي، وكاد الأهلي يسجل أكثر من مرة عن طريق زيزو الذي سدد أكثر من كرة، لكنها مرت بجوار القائم، قبل أن يحتسب الحكم الفنزويلي ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع نتيجة عرقلة أحمد سيد زيزو، سجل منها وسام أبو علي هدفاً ثانياً للأهلي، بعدها حاول بورتو العودة للمباراة مع هجمات قوية من الأهلي إلى أن انتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.



مباراة الأهلى وبورتو كأس العالم للأندية



وسام أبوعلى خلال المباراة

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بنشاط ملحوظ، لكن الهجمات المرتدة للفريق البرتغالي كانت خطيرة، وسجل وليام جوميز هدف التعادل في الدقيقة 50، قبل أن يرد وسام أبو علي بهدف ثالث في الدقيقة 51 من رأسية رائعة، إثر كرة عرضية من محمد هاني، لكن الرد البرتغالي جاء سريعاً من بورتو عن طريق سامو أجيهوا في الدقيقة 53 من رأسية أيضاً.

وواصل بورتو الضغط، ونال أحمد رمضان بيكهام بطاقة صفراء للخشونة، وأجرى ريبيرو المدير الفني للأهلي، 3 تغييراتت دفعة واحدة بنزول جراديشار وبن شرقي وعمر كمال بدلاً من وسام أبو علي وتريزيجيه وحسين الشحات على التوالي، ونال بن شرقي بطاقة صفراء للخشونة.

عاد الأهلي للسيطرة على مجريات اللقاء وسجل محمد علي بن رمضان هدفا رابعا رائعا للأهلي في الدقيقة 64 من تسديدة صاروخية، وحاول الفريق البرتغالي الرد بهجمات مُتتالية، ونال أشرف داري بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 68، وأهدر الأهلي فرصا كثيرة عن طريق بن شرقي وجراديشار وعمر كمال وأحمد نبيل كوكا.

وقد عاقب بورتو، فريق الأهلي على الفرص المُهدرة المُتتالية وسجل هدفاً رابعاً في الدقيقة بيبي من تسديدة قوية، وحاول الفريقان تسجيل هدف خامس، لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بالتعادل 4-4 ويودع الفريقان البطولة.



احتفال بن رمضان بالهدف



أحتفال وسام أبو علي



احتفال وسام



أرتقاء وسام



الجمهور يشعل المدرجات



بن رمضان تصويبة الهدف



بن رمضان وأشرف داري



تصويبة الهدف الثالث وسام



تصويبة بن رمضان



جانب من المباراة



ضربة ركنية



عرضية زيزو