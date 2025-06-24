شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف يسعى للرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

بدأ حسام أشرف لاعب الفريق البحث عن عروض لرحيله عن الزمالك فى الفترة الحالية فى ظل عدم الاعتماد عليه الفترة الماضية، مع الفريق مع مختلف المديرين الفنيين سوى دقائق قليلة.

ويسعى اللاعب للبحث عن عرض الرحيل عن طريق وكلاء اللاعبين لرغبته فى المشاركة مع أى فريق ينتقل إليه الفترة المقبلة، بالبيع النهائي وليس الإعارة.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على عدم التفريط مجاناً فى لاعبى الفريق ممن تم اتخاذ قرار برحيلهم، خلال الميركاتو الصيفى.

وتم الاستقرار على البحث عن عروض تسويقية لإعارتهم لأندية أخرى، أو دخولهم في صفقات تبادلية مع الأندية لضم لاعبين آخرين من الفرق الأخرى.