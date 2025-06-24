شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: نعتذر لجماهير الأهلي عن الخروج من كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

أبدى محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، حزنه الشديد بسبب عدم التأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنه كان بالإمكان تحقيق ذلك لو تم استغلال الفرص التي أُتيحت للأهلي خلال مباراتى إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي على وجه التحديد.

وقال أفشة: لم يحالفنا التوفيق أمام بورتو، قدمنا مباراة كبيرة وكان من الممكن أن تنتهي بالفوز بعدد كبير من الأهداف.

واختتم محمد مجدي أفشة تصريحاته بالاعتذار للجماهير عن عدم التأهل في مونديال الأندية، مؤكدًا أن حضور جماهير الأهلي في المباريات بأمريكا ليس غريبًا عليهم، لا سيما أن اللاعبين اعتادوا على أن جماهيرهم دائمًا السند والداعم الكبير لهم.

ودفع الأهلي فاتورة الأخطاء الدفاعية و"آفة" الفرص الضائعة وتعادل 4-4 مع بورتو البرتغالي في مباراة مُثيرة جمعتهما فجر اليوم، الثلاثاء، على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي، في ختام دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بأمريكا.