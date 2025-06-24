شكرا لقرائتكم خبر عن ريبييرو: الاهلى قدم مباراة كبيرة أمام بورتو..والحضور الجماهيري مذهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى إن الفريق قدم مباراة جيدة ‏للغاية أمام بورتو البرتغالي التي انتهت بالتعادل في ختام منافسات مرحلة المجموعات ببطولة ‏كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.‏

وأضاف ريبييرو: حاولنا السيطرة على مجريات اللعب أمام بورتو وأتيحت لنا العديد من ‏الفرص التي كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا، وبشكل عام الفريقان تعرضا للإجهاد الشديد ‏بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون خلال المباراة.‏

وأوضح المدير الفني أن الأهلي أظهر قدراته في المباراة الختامية بمرحلة المجموعات، وقدم ‏مباراة قوية أمام بورتو.‏

وأشاد ريبييرو بجماهير الأهلي، مؤكدًا أن الفريق خاض مبارياته وكأنه في القاهرة بسبب ‏الحضور الجماهيري الكبير، وهو الأمر المذهل، ودورهم كان كبيرًا في إشعال حماس اللاعبين، ‏لا سيما في المباراة الختامية بمرحلة المجموعات أمام بورتو‏.